لعيبي يهنئ الميناء الرياضي لتقديمهم عرضاً رائعاً في مباراته اليوم أمام الصقور

2019/06/15 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل عبد الله لعيبي،اليوم السبت، ان وزارة النقل ستبقى تساند الأندية الرياضية التابعة لها وفاء للجماهير العراقية وللأرتقاء بمستوى الرياضة بصورة عامة.

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