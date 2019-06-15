الدراجي لـ واع: الحشد منتج وحدوي جهادي استطاع ان يرسم صورة للوحدة والتكاتف الوطني

2019/06/15 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي الشيخ عبد الهادي الدراجي، اليوم السبت، ان "فتوى الجهاد الكفائي كان لها الأثر الأساس في وحدة الشعب العراقي بعدما أرادت داعش ان تنقض على العراق وكل معلم حر فيه".

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