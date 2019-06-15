تربية نينوى تعلن المباشرة بتوزيع أجور المحاضرين المجانيين

2019/06/15 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت مديرية تربية محافظة نينوى، السبت،

المباشرة بتوزيع أجور المحاضرين المجانيين مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للمديرية في بيان

مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “سيتم مطلع الأسبوع المقبل المباشرة

بتوزيع أجور المحاضرين المجانيين”.

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