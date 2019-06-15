2019/06/15 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن صيانة أكثر من ستة الاف قطعة سلاح خلال فترة عام ونصف العام، وفيما أكدت بناء 135 مستودعا لخزن العتاد والسلاح، اشارت إلى تجهيز المناطق الجنوبية المتعرضة للسيول بــ1.5 مليون كيس ساتر ترابي.وقالت المعاونية في احصائية بانجازاتها للفترة من كانون الأول 2018 ولغاية ايار 2019،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدعم اللوجستي للحشد:صيانة ستة الاف قطعة سلاح وبناء 135 مستودعا لخزن السلاح والعتاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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