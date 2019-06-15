2019/06/15 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، القبض على ثلاثة مخمورين قاموا بإطلاق النار على المارة في قضاء الشطرة.وأكد بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مديرية شرطة قضاء الشطرة تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين مخمورين يستقلون سيارة وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع ( مسدس ) أطلقوا النار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ٣ مخمورين رشقوا المارة بالرصاص في الشطرة وكالة خطوة برس.

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