2019/06/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبر فريق من العلماء بجامعة أركنساس، بنجاح، ليزرا يمكنه تعقب الخلايا السرطانية وقتلها، وذلك من خارج الجلد.ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة فلاديمير زاروف، مدير مركز طب النانو في جامعة أركنساس للعلوم الطبية: “على الرغم من كونه غير قابل للتوغل بشكل كامل، إلا أن هذه التكنولوجيا تملك القدرة على منع تطور ورم خبيث بشكل كبير”.وتكمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابتكار ليزر استهداف وتدمير الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم وكالة الاستقلال.

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