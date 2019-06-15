الحكمة تدعو الحكومة الى تبني التوصيات التي اعلنتها المرجعية الديمة امس الجمعة

2019/06/15 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعت كتلة الحكمة النيابية الحكومة الى تبني توصيات المرجعية الدينية العليا والتي اوضحتها في خطبة الجمعة يوم امس.

وقال بيان عن الكتلة، اليوم السبت، على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد.

وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تقديم اسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية ، و عدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة واختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية.كما دعا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى تقديم نتائج اعماله من تاريخ التشكيل ولغاية 30 /6/ 2019 الى مجلس النوابوطالب بتقديم مشروع قانون لتعديل القوانين التي منحت امتيازات سوء كانت لمواطنين او مسؤولين ويقوم مجلس النواب بتعديلها خلال عام 2019

وشدد على ضرورة القضاء على البيروقراطية التي اصبحت عائقا امام انجاز المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات المهمة للمواطنين وخاصة (الكهرباء – الماء – الصحة -السكن).

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