المقاومة الفلسطينية تدعو إلى إفشال ورشة المنامة و”صفقة القرن”

2019/06/15 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “حماس”، يوم السبت، إلى إفشال “ورشة المنامة” و”صفقة القرن”.وجاءت الدعوة إلى المقاطعة في تصريحات عقب لقاء وفدين فلسطينيين مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في العاصمة بيروت.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، “إن جميع القوى الفلسطينية ضد صفقة القرن، وهذا يلقي علينا […]

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