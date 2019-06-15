2019/06/15 | 22:18

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سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف على مطاري أبها وجيزان في السعودية

السبت

15

حزيران

2019 :

10:07 pm

27

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف على مطاري

أبها وجيزان في السعودية

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