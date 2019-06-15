شاهد .. تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية في جلسة حوارية

2019/06/15 | 22:18

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تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية في جلسة حوارية

بغية مناقشة طريق إقامة الإنتخابات المقبلة المتمثلة بمجالس

المحافظات عقد مركز الفراتين للدراسات والبحوث الستراتيجية جلسة

حوارية لمناقشة تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ..

تقرير : ماهر ميرزا

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