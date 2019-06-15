ديالى..العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد نحرها

2019/06/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، السبت، العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد نحرها في ديالى.

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