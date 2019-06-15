إجرام بابل يكشف جريمة قتل طفل بأقل من 24 ساعة ويلقي القبض على مرتكبها

2019/06/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، ان قسم مكافحة الإجرام تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبت بحق طفل يبلغ من العمر (7) سنوات والقاء القبض على مرتكبيها.

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