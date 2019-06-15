2019/06/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.بشار الحطاب خبير قانوني تعد قوانين الخدمة العامة من أهم القوانين التي تستند إليها عمل قطاعات الدولة ودوائرها الرسمية والتي تفرض على المشرع العراقي عند تنظيمها تحقيق التوازن بين متطلبات نجاح اداء مؤسسات الدولة في ممارسة عملها وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وبين الحفاظ على حقوق شريحة الموظفين المالية والمعنوية، وقوانين الخدمة المدنية والملاك العراقية مر على …

التدوينة المعايير العلمية غائبة في مشروع قانون الخدمة الاتحاد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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