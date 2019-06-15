العثور على جثة طفلة قضيت نحرا بعد ساعات من اختفائها شمال بعقوبة

2019/06/15 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثة طفلة قضيت نحرا بعد اختفائها بساعات في قضاء الخالص شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان طفلة تبلغ من العمر / 5 / سنوات عثر على جثتها بعد نحرها من قبل مجهولين خلف منزل عائلتها ، بعد اختفائها بساعات في احد احياء […]

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