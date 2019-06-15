أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً لأول مرة في تاريخها

2019/06/15 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في تاريخها، حققت أوكرانيا بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا ببولندا.تقدمت كوريا الجنوبية مبكراً بهدف لي كانغ من ركلة جزاء احتسبت عقب العودة لتقنية الفيديو (5).وتحسن أداء أوكرانيا التي لم تخسر أية مباراة في البطولة وتمكنت من […]

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