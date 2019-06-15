عدي عواد لـ

2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

- نبرة بعض السياسيين تعود لما قبل 2014

- البعض يحاول ايهام الرأي العام بأن الحشد اصبح عبئا على المناطق المحررة

- هناك شخصيات سياسية

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