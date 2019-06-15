أمير قطر بعد لقائه روحاني: أي خلاف بين الجيران يجب أن يحل عن طريق الحوار

2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش قمة "التعاون وبناء الثقة في

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