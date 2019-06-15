2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر“السكان على جثة الطفلة زهراء محمد مرمية خلف منزلها، وقد قُتِلت نحراً في أحد أحياء قضاء الخالص في محافظة ديالى”.وزهراء، ذات الأربع سنوات، من عائلة متوسطة، يملك والدها مقهى شعبية، وهو طالب جامعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة نكراء نحر زهراء ذات الاربع سنوات في الخالص في ديالى) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة نكراء نحر زهراء ذات الاربع سنوات في الخالص في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).