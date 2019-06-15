2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wBpqayoDo7s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #فيديوغرافيك .. رجال اعمال #اماراتيين للتجسس على #البيت_الابيض) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #فيديوغرافيك .. رجال اعمال #اماراتيين للتجسس على #البيت_الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).