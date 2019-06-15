عبد المهدي يستقر على مرشحين لقيادة وزارتي الدفاع والداخلية

2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

وكالات

كشف مصدر سياسي

عراقي، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشحين اثنين لقيادة وزارتي الدفاع

والداخلية بعدما تعذر على الكتل السياسية تقديم مرشيحها للمنصبين.

جاء ذلك وفق ما

صرح به للأناضول مصدر في ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329) طالبا

عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع.

وقال المصدر إن

رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي هو مرشح عبد المهدي لوزارة

الدفاع.

وأضاف أن الفريق

موفق الجنابي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة هو مرشح عبد المهدي

لوزارة الداخلية.

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