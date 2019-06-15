الكعبي يدعو الى الابتعاد عن التسقيط السياسي

2019/06/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

دعا النائب الأول

لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات

الى الملفات التي يعاني منها المواطن.

وقال الكعبي في

إيضاح لمكتبه الإعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تطالعنا بين

الحين والآخر بعض الكتل السياسية بتوجيه سهام نقدها على أمانة بغداد، في الوقت الذي

تغض فيه النظر عن اداء الوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطن بسبب سوء خدماتها

في هذا الحر اللاهب”.

وأشار الى انه

“في الوقت الذي نثمن فيه جهود ادارة وكوادر الامانة الذين يعملون بصمت وفي ظل

موازنة تقشفية امتدت لسنوات ولم تتعاف، الا في

هذه السن”، مؤكداً “أهمية الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات

الى الملفات التي يعاني منها المواطن”.

وتمنى الكعبي

“على المنتقدين التوجه نحو المساهمة في تعزيز عمل أمانة بغداد من خلال ابعادها

عن المحاصصة السياسية وتخصيص المبالغ التي

تحتاجها للنهوض بعملها على أكمل وجه من الموازنة الاتحادية”.

وبين ان

“رئاسة مجلس النواب تعمل على دعم عمل أمانة بغداد من خلال توفير التخصيصات اللازمة

لاستكمال المشاريع الخدمية ومتابعة خطط وبرامج وعمل الدوائر المرتبطة بها”.

وفي الختام أهاب

الكعبي “بمن يدعون امتلاكهم ملفات فساد تخص أمانة بغداد لتسليمها إلى مجلس مكافحة

الفساد وهيئة النزاهة فضلا عن لجنة النزاهة النيابية”.

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