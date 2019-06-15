إفتتاح معمل خياطة برطلة، وبلوحةٍ لوطنٍ اكثرُ بياضاً

2019/06/15 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل معمل خياطة برطلة ، منشأة صناعية تابعة الى الشركة العامة لصناعة الالبسة الجاهرة – وزارة الصناعة والمعادن ، افتتح في 15 نيسان 2013 لحاجة ملحة نتيجة للوضع الامني التي كانت تعاني منه الموصل ونشاط الفئات المتطرفة وتهديداتها التي طالت المكونات القادمة الى الموصل من بعشيقة والحمدانية وبرطلة ، وبكلفة …

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