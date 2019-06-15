العثور على المصدر الاصلي للذهب

2019/06/15 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أثارت أصول العناصر الثقيلة للنظام الشمسي مثل الذهب والبلاتين، اهتمام العلماء بشكل كبير، وكانت أكثر النظريات شيوعا حولها أنها مبعثرة في الفضاء بسبب تصادم النجوم النيوترونية.لكن الدراسة الجديدة وجدت أصل هذه المعادن، وهو نوع من انفجار نجمي أو مستعر أعظم، تم تجاهله بشكل كبير.ويؤكد العلماء أن هذه الأسباب يمكن أن تكون […]

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