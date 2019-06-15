دائرة الفنون العامة تمدد تسلم الأعمال الفنية لمعرض الشباب

2019/06/15 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة الفنون العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، تمديد معرض الفنانين الشباب إلى يوم الأربعاء 3/7/2019 لفسح مجال أوسع للفنانين الشباب وإعطائهم فرص اكبر لإكمال أعمالهم".

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