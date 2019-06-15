الأمن التونسي يوقف طاقم طائرة سعودية للاشتباه في وقوع محاولة قتل

2019/06/15 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات التونسية، اليوم السبت، طاقم طائرة سعودية في مطار قرطاج الدولي، للاشتباه بتورط أحدهم في الاعتداء على أحد الأشخاص داخل فندق بالقرب من منطقة قمرت (ضاحية تونس العاصمة).

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