2019/06/15 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم السبت، عن العثور على نفقين وعبوة ناسفة في قضاء الشرقاط.وقال القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قوة امنية خرجت بواجب تفتيش في منطقة الحصوية في قضاء الشرقاط”.واضافت “تم العثور خلالها على نفق عدد 2 وعبوة ناسفة وطوافات ماء ومواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على نفقين لداعش وعبوة ناسفة في الشرقاط وكالة خطوة برس.

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