مثل حلبجة!!!تقرير: إيران تطور أسلحة كيماوية يمكن ان تزود بها المليشيا في العراق

2019/06/15 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة هيريتيج الأميركية للأبحاث والدراسات في تقرير جديد إن اثنتين على الأقل من المنشآت الإيرانية التي يسيطر عليها الجيش أجرتا بحوثا على مواد أفيونيه تدخل في صناعة أسلحة كيماوية خطيرة تسبب الإعاقة.وذكر كاتب التقرير، وهو بيتر بروكس نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الجهود البحثية الإيرانية...

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