ضوء شاشات الهواتف الذكية يعجل بشيخوخة الجلد

2019/06/15 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يخترق الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية طبقات الجلد ويسبب عمليات مدمرة تؤدي في النهاية إلى شيخوخة الجلد.فقد نشر الخبراء في صحيفة The Sun البريطانية نداء يطلبون فيه التخلي عن التقاط صور “سيلفي” وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف الذكي.وتقول الخبيرة سوزان مايو، “الضوء الأزرق المنبعث من شاشات […]

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