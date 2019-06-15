شاهد .. تظاهرات في تونس ضد التطبيع ومؤامرات ترامب ونتنياهو

2019/06/15 | 22:49

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تظاهرات في تونس ضد التطبيع ومؤامرات ترامب ونتنياهو

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية منددة بزيارة وفد الكيان

الإسرائيلي وللمطالبة باستقالة وزير السياحة روني طرابلسي.ورفع المتظاهرون صور قادة محور المقاومة وشعارات منددة بالتطبيع

وداعية لمحاسبة المطبعين، ومنادية بتحرير فلسطين من الاحتلال

الإسرائيلي، كما طالبت هتافات المتظاهرين باستقالة طرابلسي وتتهمه

بالعمالة.وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين

هتافات ترفض تهويد القدس.وقال متظاهرون إن "الشعب التونسي ونخبه يرفضون التطبيع رغم تراخي بعض

السياسيين".

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