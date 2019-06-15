2019/06/15 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء..بشار رسن سيودع فريقه الايراني بيرسبوليس بعد الاتفاق على الانتقال لأحد أندية المقدمة التركية المشارك بدوري أبطال أوروبا

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