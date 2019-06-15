نائب عن الحكمة يقترح لجان محلية تقوم بفرز الأراضي وبيعها الى هذه الفئة

2019/06/15 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقترح النائب عن كتلة الحكمة النيابية، ستار الجابري، على لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجان محلية تقوم بفرز الأراضي وبيعها على المتجاوزين.

وقال الجابري خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب، اليوم السبت، ان" لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الاستنتاجات كانت موفقة؛ لكن نحتاج منها ان {تحفر بالصخر}".



وأضاف" من ضمن توصيات اللجنة إيجاد جهة اقطاعية تنفيذية وانا اعتقد انه من واجبنا إيجاد هذه الجهة التنفيذية، فمشكلتنا اليوم بالعمل التنفيذي والحكومي ومن هو صاحب القرار؛ لذلك اقترح على اللجنة ان تكون اللجان محلية".وأوضح الجابري" حيث تنقل الصلاحيات من الوزارات الى هذه اللجان كون الوزارات تتعامل بأنانية وتحاول احتكار القرارات لوزاراتها، بالتالي نحتاج الى لجان محلية يرأسها المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية والدوائر ذات العلاقة".



وتابع" هذه اللجان المحلية تكون معنية بإعطائها كافة الصلاحيات والتي ستقوم بفرز الأراضي واعداد تصاميم خاصة على واقع الحال وتقوم ببيع هذه الأراضي والذي اعنيه {السكن العشوائي والتجاوز}، فهناك الكثير منها مبني بناءً نظامياً على ان تحول على قانون 25 لسنة 2016 بعد التعديل على الأسعار المجحفة بنسبة {50% او 60%} من الأسعار السائدة، وتحول الأموال الى وحدة حسابية لخدمة المنطقة المبنية على واقع حال".انتهى

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