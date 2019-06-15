النوارس تواصل التحليق بفوزها على نفط الجنوب

2019/06/15 | 22:52

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{بغداد:الفرات نيوز} فاز فريق الزوراء على نادي نفط الجنوب بهدفين مقابل واحد {2-1} مساء اليوم السبت على ملعب الشعب ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

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