فاطمة ناعوت - حول قِبطية چورج سيدهم!

2019/06/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت الحقيقة أن الفنان "جورج سيدهم" ليس فقط محظوظًا بزوجة استثنائية "ثمنُها يفوقُ اللآلئَ"، بل محظوظٌ كذلك بمحبة الناس، مثلما نحن محظوظون بوجوده في حياتنا.فهو يقفُ على تاريخ كوميديّ ودرامي ومسرحيّ شاهق، حصدَ به قلوبَ الجماهير.ولهذا يقيمُ له المُحبّون والأصدقاءُ عدّة حفلاتٍ لعيد ميلاده كلَّ عام، حُبًّا لشخصه واحترامًا لتاريخه المشرّف، وتقديرًا لزوجته الفريدة التي أهدته سنواتِ عمرها لرعايته في مرضه ال......

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