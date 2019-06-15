2019/06/15 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وسائل إعلام سعودية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غربي #السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | وسائل إعلام سعودية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غربي #السعودية
عاجل | وسائل إعلام سعودية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء
أبها جنوب غربي #السعودية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وسائل إعلام سعودية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غربي #السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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