كتلة صادقون تكشف عن تقديم مجموعة مقترحات لرئاسة البرلمان بعد خطاب المرجعية

2019/06/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، اليوم السبت، عن تقديم كتلته مجموعة مقترحات لرئاسة البرلمان بعد خطاب ممثل المرجعية الدينية العليا، حول

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