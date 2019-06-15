إقامة معرض للمصورين الإيرانيين يجسد السيول وفيضانات الاخيرة التي اجتاحت البلاد

2019/06/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقيم معرض للصور والوسائط المتعددة حول سيول آذار ۲۰۱۹ التي اجتاحت إيران، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة لمهرجان «كان» السينمائي الدولي الثاني والسبعين

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