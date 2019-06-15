2019/06/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

وجهت إدارة كركوك الأجهزة الأمنية بالإسراع في إكمال التحقيق وتقديم المقصرين للقضاء بجريمة اغتصاب مواطنة في كركوك

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في

بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” الجبوري وجه مدير الامن الوطني

ومدير الشؤون الداخلية والجهات التحقيقة المختصة بسرعة إكمال التحقيق بحادثة قيام ضابط

وأخر معه باختطاف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك “.

وأضاف أنه ” في الوقت الذي نثني على سرعة الإجراء وإلقاء

القبض من قبل قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة ومدير الشؤون الداخلية والأمن

ومدير الأمن الوطني ،وجهناهم بسرعة إكمال التحقيق وتقديم المجرمين لينالوا قصاصهم العادل

وفق القانون ولن نسمح بالمساس بأمن وراحة وسلامة مواطني كركوك”

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة كركوك توجه بالإسراع في إكمال التحقيق بجريمة اغتصاب مواطنة وتقديم المقصرين للقضاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة كركوك توجه بالإسراع في إكمال التحقيق بجريمة اغتصاب مواطنة وتقديم المقصرين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).