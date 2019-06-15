عدي عواد: اميركا تضغط على عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة ضد الحشد الشعبي

2019/06/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، السبت، ان اميركا تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة ضد الحشد الشعبي، مضيفاً ان تركيا تدعم تلك المساعي بهدف حل الحشد وافراغ الساحة.وقال عواد في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك ضغوطا أميركية تمارس على عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة على الحشد […]

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