ضابط في وزارة الداخلية يقود عصابة لسرقة السيارات في النجف

2019/06/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت القوات الامنية، السبت، ان العصابة التي القي عليها القبض في محافظة النجف يقودها ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية.

وافاد مصدر أمني اليوم، 15 حزيران 2019، بتصريح خاص ان العصابة التي القي القبض عليها مؤخرا في محافظة النجف، يقودها ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب، سبق وان اتهم بجريمة تتعلق بسرقة رواتب المعلمين في المحافظة واطلق سراحه في العفو الأخير.

واوضح ان الاجهزة الامنية القت القبض على رؤوس العصابة، وتتابع عملها لإلقاء القبض على جميع افرادها الذين ارتكبوا جرائم كثيرة في المحافظة وهددوا حياة الناس لفترة طويلة.

يذكر ان قوات الشرطة ومديرية مكافحة الاجرام في محافظة النجف، تمكنت من القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات بعد ان حاولت سرقة سيارة احد المواطنين، وقامت باطلاق النار على احد اطفاله قبل فرارهم، مبينة ان العصابة قامت بالعديد من جرائم السرقة والسطو في المحافظة.

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