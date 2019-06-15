2019/06/15 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9PSTXFeJc40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك | البياتي : حرق حقول الحنطة يستهدف اشعال حرب قومية في المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك | البياتي : حرق حقول الحنطة يستهدف اشعال حرب قومية في المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).