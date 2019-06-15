2019/06/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خليج عمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامها بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بخليج عمان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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