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إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامها بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بخليج عمان


إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامها بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بخليج عمان
2019/06/15 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في خليج عمان

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