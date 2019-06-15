2019/06/15 | 23:20

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‏عقبتان تفصلان برشلونة عن ضم جوكر ‎بايرن ميونخ

تُراود نادي برشلونة، مساعٍ حثيثة للتعاقد مع ظهير أيسر خلال الصيف

الجاري، خاصة وأن ذلك المركز لا يضم أي بدلاء، ما يعني أن غياب جوردي

ألبا يعني تغيير مركز لاعب آخر في تشكيلة البلاوجرانا، لتعويض هذا

العجز.وبحسب صحيفة “شبورت دوت دي” الألمانية، فإن النمساوي ديفيد ألابا نجم

بايرن ميونخ، بات ضمن المرشحين لدعم مركز الظهير الأيسر بالبارسا،

خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ويدخل ديفيد ألابا ضمن قائمة يراقبها برشلونة في هذا المركز، وتضم

رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند)، وألبرتو مورينو (ليفربول)،

وفيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)، وجونيور فيربو (ريال بيتيس).وأوضح المصدر المذكور، أن برشلونة سيجد صعوبات جمة للتعاقد مع ديفيد

ألابا، لأن الفريق الكتالوني يجهل موقف النمساوي من مغادرة بايرن

ميونخ في الصيف الحالي، علاوة على أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 60 مليون

يورو على الأقل.ويتمتع ألابا بمرونة كبيرة مع بايرن ميونخ، إذ أنه لم يكتفِ بأداء دور

الظهير الأيسر فقط، لكنه سبق أن لعب أيضاً كقلب دفاع ولاعب وسط مدافع،

وهو ما يمنحه أفضلية في ميركاتو برشلونة.

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