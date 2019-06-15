2019/06/15 | 23:20

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ريال مدريد يأمل في البيع بمبلغ 250 مليون يورو هذا الصيف

السبت

15

حزيران

2019 :

11:01 pm

21

• اللاعبون المتوقع بيعهم بشكل رئيسي:1- غاريث بيل : 80 مليون يورو.2- ماتيو كوفاسيتش : 50 مليون يورو. 3- خاميس رودريغيز : 45 مليون يورو.

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