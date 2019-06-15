نائبة: تأجيل الدعوى ضد الإقليم لتصديرها النفط مباشرة سيذهب بمصداقية الحكومة الاتحادية

2019/06/15 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن تحالف الإصلاح والاعمار هدى سجاد، ان تأجيل الدعوى ضد الإقليم لتصديرها النفط مباشرة سيذهب بمصداقية الحكومة الاتحادية.

وقالت سجاد {للفرات نيوز} ان" تأجيل الدعوى سيذهب بمصداقية الحكومة الاتحادية ويضيع حقوق مواطني الإقليم".وأضافت ان"هذا ليس جزء من السجالات السياسية ضد حكومة عبد المهدي من رئيس تحالف {النصر} حيدر العبادي لتهويل الموضوع بل هو حق من الحقوق وعلينا المطالبة به".



وبينت ان" الإقليم لا يعطي 250 الف برميل نفطي ضمن الموازنة العامة للحكومة الاتحادية ويبيع 600 الف برميل لا الشعب الكردي ولا شعبنا مستفاد منها وعلاوة على ذلك نعطي الإقليم أموالا كثيرة فاين استجابة الحكومة".واختتمت سجاد" حكومة الإقليم حرمت شعبها من البترودولار".يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا قررت في الرابع من نيسان الماضي تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة إلى تموز المقبل.انتهى

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