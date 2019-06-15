2019/06/15 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت قوة مشتركة، اليوم السبت، العثور على سجلين لاسماء "الزكاة" في داعش ووحدتي تخزين "رام" ضمن واجب في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وخلال واجب ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك، تتمكن من العثور على ٣ أوكار للارهابيين وملابس عسكرية وحزام ناسف و٩ عبوات ناسفة ومواد تدخل في صنع العبوات وعتاد خفيف و١٦ هاتفا نقالا".واضافت" كما عثر على ٨ شرائح اتصال متنوعة وسجلين لاسماء {الزكاة} ووحدتي تخزين {رام} وأدوية مختلفة ومواد غذائية واواني للطبخ وانابيب مطاطية وناظور نهاري و٥ حقائب، فضلا عن خلية طاقة شمسية وحك رمي هاون، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".انتهى

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