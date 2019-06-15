العثور على ثلاثة أوكار لداعش في كركوك.. وهذا ما وجد داخلها

2019/06/15 | 23:26

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بغداد اليوم- كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (15 حزيران 2019)، العثور على 3 أوكار تابعة لتنظيم داعش، في محافظة كركوك، فيما كشفت عن العثور على سجلات، وعبوات، وحزام ناسف داخلها.

وأضافت، أن الأوكار ضمت "ملابس عسكرية وحزام ناسف و9 عبوات ناسفة ومواد تدخل في صنع العبوات وعتاد خفيف و16 هاتفا نقالا، و8 شرائح اتصال متنوعة وسجلين لأسماء (الزكاة) ووحدتي تخزين (رام) وأدوية مختلفة ومواد غذائية واواني للطبخ وانابيب مطاطية وناظور نهاري و5 حقائب، فضلا عن خلية طاقة شمسية وحك رمي هاون".

وأشارت الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

بغداد اليوم- بغداد

ضبطت القوات الأمنية في بغداد، الجمعة (24 أيار 2019)، عجلة محملة بالأدوية البشرية، منتهية الصلاحية، غربي العاصمة.

وذكر بيان لمديرية مكافحة المتفجرات، إنه "بمتابعة مباشرة وبشكل متواصل وميداني من قبل مدير مكافحة المتفجرات ا

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الداخلية، السبت (18 ايار 2019)، باستنفار فرق الدفاع المدني حتى انتهاء موسم حصاد الحنطة، بعد حرائق اندلعت في محافظات ديالى وصلاح الدين والمثنى والنجف.

وقالت الداخلية في بيان، إنها "وجهت بتعزيز فرق ال

بغداد اليوم-بغداد

حذرت وزارة خارجية مملكة البحرين، السبت، 18 أيار، 2019، مواطنيها من السفر الى العراق وإيران، بسبب الأوضاع غير المستقرة، فيما دعتهم للمغادرة "فورا".

وأهابت الوزارة، وفقا لوكالة انباء البحرين، بـ"المواطنين الكرام ع

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