4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

2019/06/15 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 إيران ..قطاع طرق للملاحة العالمية افتتاحية الاقتصادية السعودية كعادتها تعمل إيران على تهديد الملاحة العالمية في الخليج العربي وبحر عمان، وكذلك مضيق هرمز، وهي تسعى من وراء ذلك إلى تمرير تأثير العقوبات الأمريكية فيها إلى الاقتصاد العالمي، على أمل أن تحقق هذه الأعمال العدائية ضغطا عالميا على الولايات المتحدة، من أجل تخفيض العقوبات...

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