ترامب يحذر الناخبين اذا لم يفز بولاية ثانية

2019/06/15 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الناخبين من انهيار السوق، في حال عدم انتخابه لفترة رئاسية أخرى.وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إن اقتصاد ترامب يسجل أرقاما قياسية، ولديه طريق طويل لنقطعه… ومع ذلك، إذا تولى أي شخص غيري المنصب في عام 2020 (أعرف المنافسة جيدا)، سيكون هناك انهيار في السوق لن نر له مثيل".

ويتنافس ترامب على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الولايات المتحدة مع وحاكم ماساتشوستس السابق بيل ويلد من خلال حزبهما الجمهوري، اضافة الى مجموعة مزدحمة تضم أكثر من 20 مرشحا ديمقراطياً.انتهى/س

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