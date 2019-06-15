2019/06/15 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد، في الأيام المقبلة.وقال صادق عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، تابعته وكالة النبأ للأخبار، إن "خرائط الطقس الصادرة مساء اليوم السبت تشير إلى عدم وجود موجة حارة عنيفة كما يتم تداوله في بعض المواقع الرخيصة".

وأضاف عطية، أن "عموم مدن البلاد ستشهد ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة يوم الاحد بفارق درجة إلى درجتين عن يوم السبت، نتيجة هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية حارة من شبه الجزيرة العربية خلال النهار".

وتوقع المتنبئ الجوي، أن "تتحول الرياح ليلاً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في مناطق الموصل وصلاح الدين مسببه تصاعداً للغبار".

وتابع، أن "الوسط والشمال ستشهد انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين، وتبدأ من يوم الثلاثاء في مدن الجنوب".

وأضاف، أن "مدن الوسط والشمال، ستعيش أجواءً معتدلة عموما، وننسى حرارة الصيف للفترة من يوم الاربعاء ولعدة أيام، واجواء حارة في الجنوب، وستنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها في عموم المدن".

ولفت المتنبئ الجوي، إلى أن "التقلبات الجوية ستستمر في غرب الانبار، وغرب وشمال غرب الموصل هذه الليلة ونهار يوم غد الاحد، وفرصة لتكون سحب رعدية تسبب هطول زخات من الامطار في اماكن متفرقة محدودة، لا تشمل كل المناطق".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر جوي: انخفاض للحرارة في هذه المناطق ابتداءاً من يوم الاربعاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر جوي: انخفاض للحرارة في هذه المناطق ابتداءاً من يوم الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).