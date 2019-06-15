عباس علي العلي - الأسطورة والرواية التاريخية والنص الديني _ قراءة ثانية لرواية المرحوم الشهيد د علاء مشذوب (آدم سامي مور).

2019/06/15 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الأسطورة والرواية التاريخية والنص الديني البداية من حيث ينتهي صديقي الدكتور علاء المشذوب في روايته الرائعة آدم سامي مور حيث وجد أن التاريخ بحاجة لإزاحة المزيح من الركام الذي شوه الصورة النهائية التي وصلتنا عن حقيقة الله والدين والإنسان ,وإن الأسطورة الغيبية التي نتداولها اليوم ماهي إلا بقايا حكاية ذات واقع حدثت بتمامها ذات يوم , المشكلة التي عانى منها صديقي الدكتور المشذوب لا تتعلق بأصل ال......

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